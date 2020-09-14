В Кривом Роге с 3 сентября продолжают бастовать шахтеры. Продолжается подземная и наземная акция протеста.

Бастуют на шахтах "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская" Криворожского железорудного комбината, которым управляют группы "Метинвест" Рината Ахметова и "Приват" Игоря Коломойского.

Под землей в четырех шахтах находятся 329 человек.

Спецкор "Страны" Антонина Белоглазова съездила в Кривой Рог и поговорила с бастующими шахтерами. Они объяснили, почему пошли на эту крайнюю меру.

"Не могу себе нормального мяса позволить"

Горняки передали нам видео из под земли, чтоб показать в каких условиях они работают - со старой техникой, в неоткачаном от воды забое.

- Не очень хорошие у нас условия труда приходится идти в неоткачанный забой. Вода.

- Выборки нет, материалов нет. Выборки нет, потому что подвижной состав убитый.

- Все обещают, что придет на шахту новый материал, новые лебедки, новые электровозы. Все завтраками нам кормят. Говорят, если хотите новое оборудование - тогда зарплату не ждите. Или зарплата, или новые материалы. Нарушают технику безопасности.

Работают в грязи и воде.

Шахтерские "лабутены". Скриншот из видео

Вот так выглядит душ с холодной технической водой, без дверей и освещения.

Душ в шахте. Скриншот из видео

Такой электровоз возит шахтеров под землей. Фото кабины.

Электровоз в шахте. Скриншот из видео

А это постель и "апартаменты" бастующих горняков.

В таких условиях под землей находятся шахтеры. Скриншот из видео

Шахтеры, рассказали, устраивает ли их зарплата.

- Целый месяц крепил - 11 тысяч получил.

- 11 еще много, у нас - 8.

- Это горняки, которые отработали, а мы тут не носим перья, а носим металл. И также хлопцы бурят и всё, и получают копейки.

- Оставляем тут свое здоровье и рискуем жизнью не понятно за что. Такие деньги зарабатывает охранник, швея даже больше получает - 15 тысяч. А мы полтора километра под землей, пыль, шум. Бывает нет то лепестков (респираторы - Ред.), то беруш и приходится работать без этого.

Шахтеры рассказали, что им приходится за свои деньги в свободное рабочее время покупать ключи, молотки, запчасти, бензопилы - чтобы выполнить определенный объем работы.

По их словам, они решили не подниматься, потому что их не устраивает зарплата. Им угрожали за забастовку увольнением.

Из-за низкой зарплаты и условий труда на шахту не спешат приходить новые работники, а старые уходят, как только найдут что-то лучше.

- Я, например, в смене один, хотя должно быть несколько. Что-то случится - никто меня не оттянет. И я буду до конца смены лежать - меня никто не спасет. А должно ходить минимум два человека и я работаю за двух человек. В 2012 году я получал 1250 долларов, сейчас получаю - 8 тысяч гривен, это 300 долларов. Хожу в АТБ - выбираю, что по акции. Не могу себе нормального мяса позволить, - рассказал один из бастующих.

- И ты пришел со смены ложишься отдыхать и все.

- Как можно с семьей насобирать на море, если только зимой коммуналка обходится в три тысячи гривен? Я зиму живу в долг. У каждого из нас кредиты.

Шахтеры, которые находятся под землей рассказали, что больше всего им хочется, чтобы их услышали и подняли зарплату до достойного уровня.

"Это ЧП на уровне страны". Что говорят горняки

Представители бастующих поговорили со "Страной" и рассказали, в чем проблемы. По их словам, ситуация ухудшалась постепенно с каждым годом.

"Конфликт назревал уже давно. Каждый год были волнения по поводу отсутствия достойной зарплаты, отсутствия нормального оборудования, нормальных условий работы. Это тянется из года в год. Администрация нас не слышит. Нас всегда обманывали, нам обещали и ничего не выполняли. Все становилось хуже, хуже и хуже. Поменяли систему оплаты труда так, что все повесили на работяг", - объясняют шахтеры.

"Они с себя сняли всю ответственность. Если ты приходишь на работу и чего-то нет, то их это не интересует. Мы сами покупаем инструменты себе, шланги. Все покупаем сами. У нас шведы приезжали в шахту, внедряли новую технику, так они фотографировались с нашим инструментом. Говорит "у меня дед на таком бурил. Можно сфотографироваться?", - рассказывают горняки.

"Когда они слышат, что у нас люди по 10 лет в шахте работают, они говорят вы, наверное, миллионер? А ему отвечают "да нет, взял кредит, надо поработать еще на пенсии. У нас по ТВ всякий бред показывают. Реальные проблемы у нас не показывают. Это что, не проблема, что 300 человек под землей сидят? Это ЧП на уровне страны. Ни один канал не показывает. Уже должны не Беларусь показывать, а Кривой Рог, что тут такое ЧП. И никто не хочет разговаривать с рабочими. Вакуум полный" - поделились шахтеры со "Страной".

Также шахтеры рассказали, что это уже третья забастовка и после первых двух обещания не были выполнены. Горняки хотят поменять систему оплаты труда и сделать ее повременно-премиальной, с оплатой простоев, и чтобы минимум для шахтера был в пределах тысячи долларов - 25 тысяч гривен.