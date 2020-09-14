Выяснились новые подробности кражи на 5,2 миллиона рублей (около 1 857 196 гривен) из дома певицы Наташи Королевой и ее мужа Тарзана, в которой звездная пара обвинила беременную подругу главного стриптизера России.

Судя по всему проникшие в дом злоумышленницы завладели некоими компрометирующими видеоматериалами,которые могут попытаться продать СМИ. Об этом в соцсети заявила пресс-службаНаташи Королевой.

"19 августа 2020 года в семье Натальи и Сергея (Глушко) произошел крайне неприятный инцидент. По факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию Наталии и Сергея, они были вынуждены обратиться в полицию", - говорится в сообщении.

Также в тексте заявления содержится обращение к представителям СМИ "не принимать предложение приобрести или получить на иных условиях видеоматериалы, собранные с нарушением закона".

Между тем, как сообщил источник в полиции, правоохранители до сих пор ждут от Наташи Королевой список похищенных вещей, сообщает телеграм-канал Mash.

"Певица подала заявление об экспроприации ценностей из ее квартиры в ОВД Арбата. И пообещала оперативникам, что через пару дней составит список пропавших вещей. Однако прошла неделя, а перечня все нет. Только сумма потерь - 5,2 млн рублей и названная ей преступница - новая подружка Тарзана 23-летняя Анастасия Ш. "- говорится в сообщении.

Напомним, ранее появилась информация, что девушка, которую Наташа Королева обвинила в краже, беременна от 50-летнего Тарзана. Также сообщалось, что по версии певицы, драгоценности исчезли, когда она отдыхала на юге, а ее супруг развеивал скуку в семейном гнезде в обществе двоих девушек.