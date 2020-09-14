Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост смертности из-за заражения коронавирусной инфекцией уже в октябре-ноябре 2020 года.

Об этом заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает "Agence France-Presse" в понедельник, 14 сентября.

"Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность", - сказал Клюге.

По его словам, увеличение количества смертей будет связано с ростом числа случаев инфицирования из-за новой волны эпидемии на территории Европы.

Напомним, вчера в Минздраве опубликовали статистику смертности украинцев от коронавируса по областям. Отмечалось, что 80,% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и прочее.

Тем временем в Австрии уже сообщили о начале второй волны Covid-19, количество больных в стране растет ежедневно. А суточный прирост больных коронавирусом во Франции впервые превысил 10 000 человек.