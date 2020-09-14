В Госбюро расследований закончился допрос экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, который начался в 11:00 и длился полтора часа. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Богдан заявил, что его допрашивали в качестве свидетеля, относительно его интервью Дмитрию Гордону, а именно по делу о задержанных в Беларуси "вагнеровцах".

"Допрос был коротким. Следствие по делу "вагнеровцев" существует и чем оно закончится - очень интересно. Все, что могу сказать, я рекомендовал следователям вызвать на допрос участников "известного совещания 22 или 23 июля" в Офисе президента ",- заявил Богдан, но при этом не уточнил никаких фамилий.

От более детальных комментариев экс-глава Офисе презедента отказался, сославшись на тайну следствия.

По данным ГБР, Богдан на допросе заявил, что информацию изложенную в интервью Гордону о тайных соглашениях украинских и российских чиновников он взял из СМИ. И ничего дополнительно сообщить не может.

Напомним, 9 сентября журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом. "Страна" подробно рассказывала о том, что сказал Богдан. После этого интервью Богдан получил повестку на допрос в ГБР.

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