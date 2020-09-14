Белорусская оппозиция призвала всех белорусов не выходить на работу под любым предлогом, чтобы остановить работу всех предприятий на один день. Акция "День солидарности" должна пройти в среду, 16 сентября.

Об этом говорится в сообщении Телеграм-канала "Беларусь головного мозга", Nexta и других, поддерживающих оппозицию в стране.

"Пока Лукашенко готовится продать страну в Сочи, людей снова бьют на улицах и унижают в РОВД. Но мы знаем, как остановить усатого садиста — нужно остановить страну. Мы видим, как власть боится забастовок. Боится потерять контроль. Боится остановки предприятий, которые истеричный диктатор считает своей кормушкой. Но, если боится — значит мы на верном пути", - сказано в сообщении.

Белорусов призвали не выходить на работу под любым предлогом.

"Если вы собственник бизнеса (кафе, магазин, сфера услуг, предприятие) — не работайте 16 сентября. Если вы наемный работник — возьмите отпуск за свой счёт. Поговорите с начальством и не выходите на работу. Если вы студент — не идите в университет. Если вы работаете на заводе — присоединяйтесь к бастующим. Проведите собрание, устройте митинг на территории, саботируйте рабочий процесс", - призвали организаторы.

"Один день недополученной прибыли — это не страшно. Страшно жить в стране беззакония и насилия, которой управляет сумасшедший пенсионер на вертолете", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 августа, спустя неделю после начала протестов в стране после выборов президента, оппозиция в Беларуси призвала к общенациональной забастовке. На следующий день на всех шахтах "Беларуськалия" в Солигорске была прекращена добыча руды.

12 сентября сообщалось, что предприятие "Беларуськалий" продолжит стачку в рамках протеста против действующей власти в Беларуси. Позже стало известно, что милиция задержала представителя стачкома предприятия.