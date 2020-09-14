"Нужно остановить страну". Оппозиционные телеграм-каналы призвали белорусов не выходить на работу 16 сентября
Белорусская оппозиция призвала всех белорусов не выходить на работу под любым предлогом, чтобы остановить работу всех предприятий на один день. Акция "День солидарности" должна пройти в среду, 16 сентября.
Об этом говорится в сообщении Телеграм-канала "Беларусь головного мозга", Nexta и других, поддерживающих оппозицию в стране.
"Пока Лукашенко готовится продать страну в Сочи, людей снова бьют на улицах и унижают в РОВД. Но мы знаем, как остановить усатого садиста — нужно остановить страну. Мы видим, как власть боится забастовок. Боится потерять контроль. Боится остановки предприятий, которые истеричный диктатор считает своей кормушкой. Но, если боится — значит мы на верном пути", - сказано в сообщении.
Белорусов призвали не выходить на работу под любым предлогом.
"Если вы собственник бизнеса (кафе, магазин, сфера услуг, предприятие) — не работайте 16 сентября. Если вы наемный работник — возьмите отпуск за свой счёт. Поговорите с начальством и не выходите на работу. Если вы студент — не идите в университет. Если вы работаете на заводе — присоединяйтесь к бастующим. Проведите собрание, устройте митинг на территории, саботируйте рабочий процесс", - призвали организаторы.
"Один день недополученной прибыли — это не страшно. Страшно жить в стране беззакония и насилия, которой управляет сумасшедший пенсионер на вертолете", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 августа, спустя неделю после начала протестов в стране после выборов президента, оппозиция в Беларуси призвала к общенациональной забастовке. На следующий день на всех шахтах "Беларуськалия" в Солигорске была прекращена добыча руды.
12 сентября сообщалось, что предприятие "Беларуськалий" продолжит стачку в рамках протеста против действующей власти в Беларуси. Позже стало известно, что милиция задержала представителя стачкома предприятия.