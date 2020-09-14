В понедельник, 14 сентября, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Даниил Гетьманцев допустил возможность увольнения министра финансов Сергея Марченко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я не исключаю (что могут уволить – Ред.), но я не подтверждаю", - сказал он.

В то же время Гетьманцев, который является главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, отказался называть имя возможного "преемника" главы Минфина.

"Понятия не имею, его еще надо сначала уволить. Ещё решение не принято об увольнении, а вы уже спрашиваете, кого могут назначить", - рассказал он.

Напомним, Сергей Марченко сменил на посту главы Минфина Игоря Умановского еще 30 марта. До этого он прославился тем, что в отместку за идею отмены стипендий студенты бросили в него тортом на пресс-конференции.