27 сентября воспитатели отмечают профессиональный праздник
27 сентября воспитатели отмечают профессиональный праздник

27 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день дошкольного работника или День воспитателя. Это профессиональный праздник всех те, чья деятельность связана с заботой о подрастающем поколении. 

Рассказываем об истории праздника и публикуем красивые открытки и поздравления.

История праздника

В Украине день всех дошкольных работников отмечают 27 сентября. Поскольку торжественный день приходится на воскресенье, в нашей стране праздник нередко отмечают накануне: в детсадах организовывают награждение медалями или вручают грамоты детям. К этой дате приурочены утренники и выставки поделок, рисунков, аппликаций. 

История празднования началась с 2011 года, а идея термина "детский сад" появилась впервые у педагога Фридриха Фребеля (1837 год). 

Это праздник самых терпеливых воспитателей, чья профессия требует глубокой самоотдачи и бесконечной любви к своему делу. Воспитание на первом этапе жизненного пути - прочный фундамент, от которого зависит будущее ребенка.

Поздравления и открытки с Днем воспитателя

В этот особый праздник хочу пожелать крепких нервов и здоровья, хорошей зарплаты и побольше приятных моментов в такой необходимой всем работе и заботе о наших подрастающих детях!

День воспитателя 2020

Желаю вне зависимости от возраста видеть мир глазами ребенка - позволять удивляться новому, быть добрым и мечтательным, иногда ходить вприпрыжку или напевать любимые мелодии. 

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Желаю успехов в работе и благополучия дома, чтобы вместе с воспитанниками радоваться жизни и каждый день идти на работу с чувством любви и пониманием, что тебя всегда ценят и ждут.

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С праздничным днем! Желаю, чтобы работа позволяла вместе с детками погружаться в мир фантазий и чудес, иллюзии и доброты. Радужными красками рисуйте картину своей жизни, наслаждайтесь каждым неповторимым мгновеньем, будьте в здравии и игривом настроении, фонтанируйте свежими идеями и получайте весомые успехи.

поздравляю с днем воспитателя

Как все-таки это замечательно, 
Когда есть праздник у воспитателя.
От души мы его поздравляем.
И всегда улыбчивым быть желаем.
Чтоб счастье поселилось в сердце несомненно,
И в делах успех ждал непременно!

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Благодарю воспитателя за внимание и ласку, за заботу и трепетное отношение к детям. 

с днем воспитателя

С чудесным Днем воспитателя,
Пусть в жизни будет все замечательно!
Пусть ежедневно луч сияет в небе,
И будут самыми послушными дети.

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Пусть непременно взрослые и дети
Оценят ваш нелегкий труд.
Пусть ярко солнышко сегодня светит,
Вперед успехи вас зовут!

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Пусть дети всегда встречают гурьбой, 

Особенно в день праздничный твой!

Желаю тебе красочных мгновений,

Судьба пусть одарит успехом и вдохновением! 

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Желаю с каждым днем приумножать оптимизм и стойкость, здравствовать много-много лет и привлекать в свою жизнь только добрые события.

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