27 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день дошкольного работника или День воспитателя. Это профессиональный праздник всех те, чья деятельность связана с заботой о подрастающем поколении.
Рассказываем об истории праздника и публикуем красивые открытки и поздравления.
История праздника
В Украине день всех дошкольных работников отмечают 27 сентября. Поскольку торжественный день приходится на воскресенье, в нашей стране праздник нередко отмечают накануне: в детсадах организовывают награждение медалями или вручают грамоты детям. К этой дате приурочены утренники и выставки поделок, рисунков, аппликаций.
История празднования началась с 2011 года, а идея термина "детский сад" появилась впервые у педагога Фридриха Фребеля (1837 год).
Это праздник самых терпеливых воспитателей, чья профессия требует глубокой самоотдачи и бесконечной любви к своему делу. Воспитание на первом этапе жизненного пути - прочный фундамент, от которого зависит будущее ребенка.
Поздравления и открытки с Днем воспитателя
В этот особый праздник хочу пожелать крепких нервов и здоровья, хорошей зарплаты и побольше приятных моментов в такой необходимой всем работе и заботе о наших подрастающих детях!
Желаю вне зависимости от возраста видеть мир глазами ребенка - позволять удивляться новому, быть добрым и мечтательным, иногда ходить вприпрыжку или напевать любимые мелодии.
Желаю успехов в работе и благополучия дома, чтобы вместе с воспитанниками радоваться жизни и каждый день идти на работу с чувством любви и пониманием, что тебя всегда ценят и ждут.
С праздничным днем! Желаю, чтобы работа позволяла вместе с детками погружаться в мир фантазий и чудес, иллюзии и доброты. Радужными красками рисуйте картину своей жизни, наслаждайтесь каждым неповторимым мгновеньем, будьте в здравии и игривом настроении, фонтанируйте свежими идеями и получайте весомые успехи.
Как все-таки это замечательно,
Когда есть праздник у воспитателя.
От души мы его поздравляем.
И всегда улыбчивым быть желаем.
Чтоб счастье поселилось в сердце несомненно,
И в делах успех ждал непременно!
Благодарю воспитателя за внимание и ласку, за заботу и трепетное отношение к детям.
С чудесным Днем воспитателя,
Пусть в жизни будет все замечательно!
Пусть ежедневно луч сияет в небе,
И будут самыми послушными дети.
Пусть непременно взрослые и дети
Оценят ваш нелегкий труд.
Пусть ярко солнышко сегодня светит,
Вперед успехи вас зовут!
Пусть дети всегда встречают гурьбой,
Особенно в день праздничный твой!
Желаю тебе красочных мгновений,
Судьба пусть одарит успехом и вдохновением!
Желаю с каждым днем приумножать оптимизм и стойкость, здравствовать много-много лет и привлекать в свою жизнь только добрые события.