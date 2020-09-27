27 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день дошкольного работника или День воспитателя. Это профессиональный праздник всех те, чья деятельность связана с заботой о подрастающем поколении.

Рассказываем об истории праздника и публикуем красивые открытки и поздравления.

История праздника

В Украине день всех дошкольных работников отмечают 27 сентября. Поскольку торжественный день приходится на воскресенье, в нашей стране праздник нередко отмечают накануне: в детсадах организовывают награждение медалями или вручают грамоты детям. К этой дате приурочены утренники и выставки поделок, рисунков, аппликаций.

История празднования началась с 2011 года, а идея термина "детский сад" появилась впервые у педагога Фридриха Фребеля (1837 год).

Это праздник самых терпеливых воспитателей, чья профессия требует глубокой самоотдачи и бесконечной любви к своему делу. Воспитание на первом этапе жизненного пути - прочный фундамент, от которого зависит будущее ребенка.

Поздравления и открытки с Днем воспитателя

В этот особый праздник хочу пожелать крепких нервов и здоровья, хорошей зарплаты и побольше приятных моментов в такой необходимой всем работе и заботе о наших подрастающих детях!

Желаю вне зависимости от возраста видеть мир глазами ребенка - позволять удивляться новому, быть добрым и мечтательным, иногда ходить вприпрыжку или напевать любимые мелодии.

Желаю успехов в работе и благополучия дома, чтобы вместе с воспитанниками радоваться жизни и каждый день идти на работу с чувством любви и пониманием, что тебя всегда ценят и ждут.

С праздничным днем! Желаю, чтобы работа позволяла вместе с детками погружаться в мир фантазий и чудес, иллюзии и доброты. Радужными красками рисуйте картину своей жизни, наслаждайтесь каждым неповторимым мгновеньем, будьте в здравии и игривом настроении, фонтанируйте свежими идеями и получайте весомые успехи.

Как все-таки это замечательно,

Когда есть праздник у воспитателя.

От души мы его поздравляем.

И всегда улыбчивым быть желаем.

Чтоб счастье поселилось в сердце несомненно,

И в делах успех ждал непременно!

Благодарю воспитателя за внимание и ласку, за заботу и трепетное отношение к детям.

С чудесным Днем воспитателя,

Пусть в жизни будет все замечательно!

Пусть ежедневно луч сияет в небе,

И будут самыми послушными дети.

Пусть непременно взрослые и дети

Оценят ваш нелегкий труд.

Пусть ярко солнышко сегодня светит,

Вперед успехи вас зовут!

Пусть дети всегда встречают гурьбой,

Особенно в день праздничный твой!

Желаю тебе красочных мгновений,

Судьба пусть одарит успехом и вдохновением!

Желаю с каждым днем приумножать оптимизм и стойкость, здравствовать много-много лет и привлекать в свою жизнь только добрые события.