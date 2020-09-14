Экс-нардеп и советник главы Нацполиции Украины Юрий Береза избит в результате конфликта, разгоревшегося из-за кражи гусей. Инцидент произошел в населенном пункте Пятихатского района, где он проживает, пишет "Днепр оперативный".

По данным издания, местный житель пожаловался своему соседу, полковнику полиции Юрию Березе, на то, что у него со двора пропали четыре гуся. Пострадавший назвал приметы предполагаемого причастного к краже и заявил, что тот уехал на черном авто. Юрий Береза решил помочь соседу в поиске гусей.

Вскоре на берегу Макортовского водохранилища в селе Чумаки они заметили автомобиль Mazda-3 черного цвета. В процессе общения с владельцем иномарки выяснилось, что в багажнике машины лежит четыре тушки гусей.

Последовавшая после этого словесная перепалка между Юрием Березой и владельцем Mazda-3 переросла в потасовку. В результате чего мужчина ударил экс-нардепа кулаком в лицо. Береза получил телесные повреждения в виде ушиба костей носа.

Напомним, Юрий Береза был народным депутатом минувшего созыва от партии "Народный фронт", также он был командир полка специального назначения "Днепр-1".

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