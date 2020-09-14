Верховная Рада, после митингов Ольги Поляковой и других украинских звезд под Кабмином, рассмотрит проект закона о поддержке шоу-бизнеса с целью поддержать сферы культуры, туризма и креативных индустрий.

Об этом во время заседания согласительного совета Верховной Рады заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, трансляция заседания опубликована в YouTube.

По его словам, в ближайшее время депутаты рассмотрят в первом чтении изменения в Налоговый кодекс с целью государственной поддержки сфер культуры, туризма и креативных индустрий. Как отметил Корниенко, в последние полгода организаторы концертов не знают, как им работать в нынешних условиях, поэтому проводят креативные митинги.

Он считает, что организаторы концертов последние погода не знают, как им работать в нынешних условиях и проводят "креативные митинги" под Кабмином. При этом он заявил, что не хочет, чтобы подобные протесты переместились под Верховную Раду.

Напомним, 3 сентября, у здания правительства в Киеве прошла акция "Нас не слышат", которую организовал Всеукраинский музыкальный профсоюз. В митинге приняли участие певица Оля Полякова, рэперша Alyona Alyona и музыкант Алина Паш. Участники протеста требовали от Кабмина остановить дискриминацию и избирательный запрет предпринимательства в музыкальной сфере.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему Оля Полякова зовет украинских артистов митинговать под Кабмин.