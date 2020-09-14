В понедельник утром, 14 сентября, в Никополе произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"14 сентября около шести утра неизвестный доставил в городскую больницу Никополя двух мужчин со смертельными огнестрельными ранениями. Личности погибших уже установлены", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для задержания подозреваемого в убийства правоохранители ввели специальную полицейскую операцию. Открыто уголовное дело, обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, в пятницу, 11 сентября, в Деснянском районе Киева задержали мужчину, который в ходе конфликта с супружеской парой на территории одного из островов Троещины ударил ружьем женщину по голове и выстрелил в сторону ее мужа, но промахнулся.

Также "Страна" рассказывала о том, что в Обухове женщину ранили из огнестрельного оружия, когда она сидела с соседкой под яблоней.