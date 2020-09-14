Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая под давлением была вынуждена выехать в Литву, заявила, что все договоры, которые Александр Лукашенко подпишет с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе встречи 14 сентября, не будут иметь законной силы.

Об этом сказано в заявлении Тихановской, обнародованной в Telegram-канале "Пул Первой".

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом", - сказано в заявлении.

Напомним, сегодня, 14 сентября, переговоры Путина и Лукашенко в Сочи пройдут тет-а-тет.

Также мы писали о том, что ранее Тихановская рассказала о выжидательной тактике президента РФ, который "не очень активно поддерживает Лукашенко".