Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что готов снова вернуться в политику, если такой запрос будет в украинском обществе.

Об этом он заявил перед зданием ГБР утром в понедельник, 14 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"Вопрос в том, будет ли соответствующий общественный запрос. Если будет общественный запрос на такого политика, как я, то нравится мне или нет – я буду вынужден вернуться. Но на сегодняшний день мне очень комфортно в качестве адвоката и бизнесмена. Я продолжаю заниматься это прекрасной свободной работой, которая приносит удовольствие", - сказал он.

При этом Богдан отметил, что никогда не вернется в Офис президента Владимира Зеленского и не собирается помогать ему или сотрудничать.

"Но если будет запрос от Украины и украинцев, то я все свои знания, возможности и энергию брошу на то, чтобы наша страна развивалась и процветала", - отметил он.

Напомним, 9 сентября Богдан дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону. "Страна" подробно рассказывала о том, что сказал экс-глава ОП.

После интервью политика вызвали на допрос в Госбюро расследований. Там он обвинил ГБР в мошенничестве и заявил, что его хотят запугать.