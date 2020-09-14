Независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили выводы немецких исследований, согласно которым российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок".

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Кабмин Германии сообщил, что использование подобных веществ является серьезным нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, поэтому было принято решение подключить Организацию по запрещению химического оружия. На основании этого ОЗХО взяла пробы у Навального и приняла необходимые меры для их изучения в своих справочных лабораториях.

"Федеральное правительство также обратилось к другим европейским партнерам, Франции и Швеции, с просьбой о проведении независимого исследования немецких доказательств на основе обновленных образцов Навального. Результаты этого обзора, проведенного специальными лабораториями во Франции и Швеции, теперь доступны и подтверждают доказательства из Германии", - сказано в заявлении.

Уточняется, что расследование Организации по запрещению химоружия продолжается, но к данному моменту уже три лаборатории независимо друг от друга представили доказательства того, что отравление Алексея Навального вызвано нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

"Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло. Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами по дальнейшим шагам", - заявили в немецком правительстве.

Напомним, ранее глава разведки ФРГ заявил, что Навального отравили сильной версией "Новичка".

Также мы писали, что США и ЕС планируют добиваться наказания виновных в отравлении Навального.







