Правительство Украины одобрило и направило на рассмотрение Верховной Рады проект Госбюджета на 2021 год.

Соответствующее решение было принято в понедельник на заседании Кабмина, сообщает пресс-служба Минфина.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, проект бюджета является реалистичным и сбалансированным, а также основывается на макроэкономическом прогнозе, который Кабмин принял в июле.

"По сути это бюджет возможностей для развития экономики и поддержки наших граждан и бизнеса в условиях "перезапуска" экономики после удара пандемии коронавируса", - отметил глава Минфина.

По словам депутата от "Слуги народа" и постоянного представителя Кабмина в парламенте Василия Мокана, принятие проекта бюджета правительством состоялось согласно графику бюджетного процесса и до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады.

Также правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

В нем идет речь о необходимости мер по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений и снижение налогового долга, а также стимулирование экономической активности субъектов хозяйствования в условиях продолжающегося карантина.

Также Кабмин принял проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно урегулирования ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2021-й год.

Напомним, ранее сообщалось, что в госбюджете-2021 увеличат долю денег на армию. В 2021 году на него выделят 5,92% ВВП Украины.

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