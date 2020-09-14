В понедельник, 14 сентября, в столичном КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга народа". Мероприятие начнется в 19:00, в повестке дня пока что два-три вопроса.

Об этом сообщают источники "Страны" во фракции.

"В чате давно назрели вопросы, почему мы не собираемся. Поэтому буквально сегодня приняли решение собраться. Будут организационные вопросы фракции, а также будем обсуждать Избирательный кодекс. Скорее всего, президента и премьера на фракции не будет", - сообщил источник.

Напомним, в июле 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон о правках в Избирательный кодекс.

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