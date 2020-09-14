В понедельник утром, 14 сентября, в Иршавском районе Закарпатской области автомобиль "ВАЗ-2106" врезался в автобусную остановку, в результате чего два человека скончались на месте.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Сегодня, 14 сентября, в 06.19 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Луково, на Иршавщине. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа местного отделения полиции и инспекторы-криминалисты. Полицейские установили, что водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на встречную полосу движения, после чего съехал на обочину и столкнулся с бетонным cтроением автобусной остановки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что от полученных травм на месте инцидента скончались водитель и пассажир машины. Позже удалось выяснить, что за рулем находится 22-летний житель села Белки Иршавского района. Пассажиром оказался 34-летний односельчанин.

Сейчас по данному факту проводят расследование. Открыто уголовное дело.

На Закарпатье "копейка" влетела в автобусную остановку. Фото: zk.npu.gov.ua

Напомним, в конце июля депутат Виноградовского районного совета Закарпатской области Иван Удут сбил на своем джипе Toyota Land Cruiser мотоциклиста. Мужчина на двухколесном транспорте скончался от травм на месте.

Также "Страна" рассказывала, что в районе села Боронява на Закарпатье микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 8 пассажирами в салоне столкнулся с поездом.