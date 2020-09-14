В понедельник, 14 сентября, под городским советом Чопа собрались около 100 человек, которые протестуют против вхождения города в "красную" зону.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Закрывают садики, школы переводят на дистанционное обучение, останавливают общественный транспорт. Люди против этого. Они стоят со специальными плакатами. Мэр пока не вышел к горожанам", - рассказала журналист.

Как рассказали протестующие, их не устраивает "красная" зона, так как город оказывается заблокированным для всех слоев населения.

"Мы не хотим, чтобы блокировали город. Надо, чтобы дети ходили в школу, чтобы предпринимателей оставили в покое и запустили городской транспорт. Это не военное положение, чтобы оккупировать город", - сказал один из протестующих.

Одна из местных жительниц отметила, что в городе не инфекционной больницы, однако есть больные, которые лечатся дома и находятся на самоизоляции.

"Город маленький, мы все друг друга знаем - есть больные, но в легкой форме. Это не может быть "красная" зона", - сказала протестующая.

Напомним, ранее Черновцы присоединились к "красному бунту" Западной Украины и подали на Кабмин в суд из-за карантина. Перед этим еще четыре города "красной" зоны на Западе подали в суд на правительство.

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал "красные бунты" на Западной Украине. По его словам, таким образом мэры городов хотят понравится людям перед выборами.