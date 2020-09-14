Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что его вызвали на допрос в ГБР после интервью журналисту Дмитрию Гордону, чтобы запугать.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"На сайте сайте ГБР сообщили, что меня вызывают на допрос касательно моих заявлений в интервью. Но само дело, по которому меня вызвали, зарегистрировано 19 августа. В тот момент интервью ещё не было и не планировалось. А значит, это мошенничество со стороны ведомства", - сказал Богдан.

По мнению экс-главы Офиса президента вызов на допрос по результатам интервью - это способ его запугать. По словам Богдана, ему неизвестно, на предмет чего его будут допрашивать в ГБР.

"Мне самому интересно узнать детали", - добавил экс-глава Офиса президента.

Напомним, 9 сентября журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом. "Страна" подробно рассказывала о том, что сказал Богдан.

Также мы анализировали, бсудется ли прогноз Богдана по будущему президенту Украины.