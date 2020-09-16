Предлагаем гороскоп для всех знаков Зодиака на среду, 16 сентября. Сегодняшний день благоприятен для бытовых дел от ремонта квартиры до решения проблем со здоровьем и покупки/продажи недвижимости. Сегодня полезно прислушаться к советам партнеров - это пойдет на пользу и позволит избежать неприятностей.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня - подходящий день, чтобы продвигать как личные, так и коллективные интересы. Вы не станете пасовать перед трудностями, а общая увлеченность процессом позволит сделать больше, чем изначально планировалось.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня Тельцам необходимо продвигать и рекламировать себя. Чаще позволяйте себе быть раскованным в действиях и мыслях. Возможно, придется проработать имидж, чтобы отличаться от скучной толпы. Вечером пригласите на ужин друзей или соседей и повеселитесь от души.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Представители знака проявят завидные организаторские способности. Вы сможете спланировать мероприятие, которое запомнится надолго. Результатом успеха станет неожиданное продвижение в спорте или бизнесе. Вечером Близнецам необходимо избегать ссор с противоположным полом.

Рак (22.06 - 22.07)

День приглашает Раков принять посильное участие в коллективных делах. Сегодня вас ждет удача, если вы вовремя скооперируетесь с коллегами. Общительность поможет справиться с любой задачей и выйти из затруднительного положения.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы смогут избрать верный путь, который улучшит вашу репутацию. Сегодня не исключены оригинальные решения и наблюдения за яркими событиями. Уже скоро вас ждут желаемые перемены, которые подарят внутреннее спокойствие и обаятельную улыбку.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня важно прислушаться к совету, который вы можете услышать от старшего человека. У вас появится возможность произвести впечатление на поклонников в случае посещения выставки или экскурсии. Также звезды сулят Девам выигрыш в конкурсе или акции.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня отличный день, чтобы ненадолго вернуться в детство, вспомнить о том, что вас радовало и что не нравилось. Воспоминания зарядят вас колоссальной энергией, от которой любое дело в ваших руках будет гореть. Вечер можно посвятить кулинарным экспериментам, которые оценят и похвалят близкие.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня Скорпионам важно поднимать себе настроение. День сулит много работы и контактов, есть шанс подогнать все "хвосты" при условии, что у вас проснется такое желание. Увлеченность позволит вам не замечать того, как проходит время.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам важно контролировать себя в дискуссиях, чтобы не сказать лишнего. Некоторым представителям знака не следует проявлять инициативу и помогать тем, кто вас об этом не просил, чтобы ваша услуга не оказалась медвежьей.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам-руководителям не помешает проявлять больше демократичности в общении с подчиненными. События этих суток многому вас научат: вы сможете пополнить свой интеллектуальный багаж за счет активной деловой переписки и взаимодействия с клиентурой.

Водолей (21.01 - 20.02)

Открытость для импровизации позволит Водолеям найти выход из любого положения. Есть вероятность, что контакты с руководством станут менее формальными. Вы будете способны не придавать значения своим прихотям и создавать ощущение праздника для других людей.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня удачными будут занятия, связанные с обменом информацией и путешествиями. Важно проявлять щедрость на комплименты и оригинальные знаки внимания для вашего окружения. Единственное, от чего звезды советуют вам отказаться - это от желания навязывать окружению свое видение той или иной ситуации.