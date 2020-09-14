Переговоры президентов Беларуси Александра Лукашенко и России Владимира Путина, которые сегодня, 14 сентября состоятся в Сочи, будут проходить в формате "один на один".

Об этом сообщает пресс-служба белорусского главы государства.

Заявлено, что Лукашенко и Путин обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе и вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.

Напомним, что Александр Лукашенко утром 14 сентября уже вылетел в Сочи на переговоры с Путиным.

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