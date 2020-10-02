Украинец пытался вывезти в Евросоюз большую коллекцию почтовых марок, однако их изъяли таможенники для проведения экспертизы.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Инцидент случился в пункте пропуска "Солотвино" на границе с Румынией. Пограничники Мукачевского отряда и таможенники проверяли вещи и документы 67-летнего украинца, который хотел выехать из страны.

Однако среди его личных вещей оказалась коллекция из 3 760 почтовых марок, которые могут представлять культурную ценность. Теперь марки изъяли сотрудники таможни для проведения экспертизы.

Напомним, в начале года украинка пыталась вывести в ЕС старую советскую энциклопедию и коллекцию марок.

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