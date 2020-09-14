В Украине с начала этого года 43 полицейским было вручено подозрение о том, что они превысили свои полномочия.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента кадрового обеспечения Национальной полиции Украины, как передает "УНН".

"С начала 2020 года сообщение о подозрении в совершении в текущем и предыдущих годах уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины, вручено 43 полицейским", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за аналогичный период по данной статье был осужден один полицейский.

Напомним, в четверг, 11 сентября, недалеко от села Дар-Надежда в Харьковской области между полицейскими и трактористами произошла драка. 20- и 28-летние водители собирали урожай подсолнухов, когда полиция потребовала у них документы, подтверждающие законность их работы. Из-за этого завязалась потасовка.

Также "Страна" рассказывала, что в Киеве задержали полицейского, который продавал наркотики, изъятые как вещественные доказательства.