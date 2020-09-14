На этой неделе повестка дня депутатов Верховной Рады включает в себя представление проекта закона о государственном бюджете на 2021 год, электронную розничную торговлю лекарственными препаратами, а также государственную поддержку культуры и туризма.

Об этом свидетельствует повестка пленарных заседаний, опубликованная на сайте Верховной Рады.

Так, во вторник, 15 сентября, Верховная Рада рассмотрит постановление о внесении изменений в повестку дня четвертой сессии девятого созыва. В первом чтении будет проголосован законопроект о выполнении воинского долга и ведении воинского учета, а также проект закона о государственной поддержке культуры, туризма и креативных индустрий.

В среду, 16 сентября, Верховная Рада рассмотрит вопрос о защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Во втором чтении будет проголосован проект закона об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины и уточнение порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками.

Также Верховная Рада рассмотрит законопроект о частной детективной деятельности и усилении ответственности за ложные сообщения об угрозе безопасности граждан.

В четверг, 17 сентября, нардепы рассмотрят законопроект об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами.

В первом чтении рассмотрят вопрос финансирования высшего образования и улучшения социально-экономического положения студентов.

В пятницу, 18 сентября, день начнется с традиционного "Часа вопросов к правительству". В повестке дня есть представление проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

Напомним, ранее "Страна" уже рассказывала о том, чем займется Рада на четвертой сессии.

Также мы писали, что министра Степанова вызвали в Раду отчитаться о ситуации с коронавирусом.