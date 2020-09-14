В последнее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует антирекорды по общему числу заболевших коронавирусом в мире.

Это уже назвали второй волной пандемии. В Украине также растет статистика, но по другому сценарию. По показателям это скорее не "вторая волна", а надвигающееся "цунами".

Разбирались, что происходит с распространением коронавируса в мире и Украине.

Ситуация в мире и в Европе

Вчера ВОЗ зафиксировала самый большой суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в мире. 13 сентября положительный результат получили 307 930 жителей планеты.

Для сравнения - предыдущий максимум был зафиксирован 6 сентября. Тогда за день выявили 306 857 новых случаев коронавируса.

В пятерке лидеров по количеству новых случаев остается Индия (94,3 тыс), США (45,5 тыс), Бразилия (43,7 тыс), Испания (12,1 тыс), Аргентина (11,5 тыс).

Карта распространения коронавируса в мире на 14.09.2020. Источник: JHU

Если брать только Европу, то здесь лидеры по приросту - Франция, Россия, Британия, Украина и Италия. Также в первой десятке румыны, голландцы, бельгийцы, чехи и немцы.

Отосительно других стран Украина на четвертом месте. Но ситуация еще сложнее: по населению наша страна на седьмом месте в Европе. То есть при меньшем количестве людей, мы даем больше заболевших.

При этом ежедневная смертность, если брать всю планету, выше за пределами Европы. Вот данные за 12 сентября. В перечне стран только Россия частично находится на европейском континенте. Лидеры же - Индия и Америка.

Поэтому Европа пока не спешит с глобальным карантином. Правда, некоторые страны все-таки решили ужесточить ограничения.

Власти Австрии вернули обязательное ношение масок в магазинах и школах. Канцлер Себастьян Курц заявил о начале второй волны эпидемии. По его словам, две недели назад в стране фиксировали около 350 новых случаев коронавируса в сутки, однако 12 сентября их уже больше 850.

При этом около 50% всех новых инфицированных в Австрии были выявлены в Вене. Всего в Австрии, с населением около 9 млн человек, с начала пандемии выявили более 33 тыс. случаев Covid-19.

Интересно, что Австрия не входит ни в десятку по смертности, ни по заболеваемости. Но уже вводит ограничения.

В Чехии также сообщили о начале второй волны коронавируса. Темпы его распространения стали одними из наиболее высоких среди стран Евросоюза. За прошедшее воскресенье, 13 сентября, в 10-миллионной Чехии был выявлен 1 541 заразившийся. Наиболее сложная эпидемическая ситуация в Праге.

Уполномоченный правительства по вопросам науки и исследований Роман Прымула, выступая по чешскому телевидению, заявил, что, если не остановить рост инфицирования, через полтора месяца в республике будет острая нехватка мест в больницах. Общее число заразившихся с начала пандемии в Чехии составило более 36 тысяч.

За пределами Европы также начинают закручивать карантинные гайки.

В Израиле вводят жесткий карантин с 18 сентября минимум на три недели. В стране снова позволят отходить не более, чем на 500 метров от собственного дома, закроют отели, школы и торговые центры. Частным компаниям разрешат продолжить работу при условии соблюдения мер по борьбе против Covid-19. Аэропорт в Тель-Авиве закрываться не будет.

В списке МИД Украины Израиль, по состоянию на 11 сентября, находился в красной зоне по распространению коронавируса, Австрия и Чехия - в зеленой.

Прирост в Украине

Украина даже на этом тревожном фоне выглядит, мягко говоря, не лучшим образом.

У нас, как уже говорилось выше, 3-4 место по ежедневному росту заболеваемости, а также второе-третье - по ежедневной смертности.

С 1 сентября ежедневная статистика растет. Заболеваемость ни разу не падала ниже двух тысяч. И дважды за половину месяца превышала три тысячи заболевших.

Всего за первую часть сентября ковид установил в Украине четыре антирекорда: 2, 4, 5 и 11 числа. Все эти дни число тестов колебалось на уровне 25-27 тысяч в сутки с выявляемостью 10-11%.

Дата Новых случаев Смертей ПЦР-тестов 14 сентября 2 462 33 14 323 (17,1%) 13 сентября 2 476 30 22 302 (11,1) 12 сентября 3 103 72 27 737 (11,1%) 11 сентября 3 144 53 27 945 (11,2%) 10 сентября 2 582 44 29 708 (8,6%) 9 сентября 2 551 45 20 054 (12,7%) 8 сентября 2 411 57 22 860 (10,5%) 7 сентября 2 174 31 15 224 (14,2%) 6 сентября 2 107 35 20 477 (10,2%) 5 сентября 2 836 50 25 229 (11,2%) 4 сентября 2 723 51 25 483 (10,6%) 3 сентября 2 430 54 23 990 (10,1%) 2 сентября 2 495 51 24 531 (10,1%) 1 сентября 2 088 48 22 627 (9,2%)

То есть идет явное нарастание болезни. Но можно ли, как в случае с Западной Европой, говорить о второй волне заболевания?

Для сравнения так росла заболеваемость в Испании. Четко прослеживаются две волны.

А так в Украине. Заболеваемость практически линейно растет с конца марта.

По такой же кривой в Украине также растет количество летальных исходов.

В отличие от той же Испании.

Или Чехии.

Уменьшение смертности в Европе связывают с тем, что в разы выросло количество тестирований. В результате в осеннюю статистику попадают даже легкие и бессимптомные случаи, которые весной просто не были отражены. Это может означать, что в реальности первая волна в Европе была еще выше, а вторая волна на самом деле не дотягивает по масштабам до первой.

Также в Европе куда больше денег вложили в медицину, в отличие от Украины.

При этом украинские чиновники вводят в заблуждение, заявляя о "второй волне". Такая риторика призвана показать, что власти уже один раз "победили" коронавирус, но теперь болезнь "как и в Европе", как бы сама по себе подступает вновь. Что очевидно не так.

В нашей стране тоже пытаются ужесточить карантин. С 14 сентября в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование. В "красной" зоне оказались новые районы и города. В "оранжевую" поместили Киев.

Для "красных" зон по идее возвращается строгий карантин: там закрываются все учебные заведения, торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны, прекращается и работа общественного транспорта. Однако в реальности местные власти полностью эти ограничения не вводят и даже судятся с Кабмином, оспаривая его право определять, кому закрываться, а кому нет.

Одновременно в больницах уже заканчиваются койки для заболевших коронавирусом. А для тех, у кого есть подозрение на коронавирус (например, с тяжелыми формами пневмонии), но диагноз пока не поставлен, мест нет вообще.

С одной стороны это вызвано ростом новых случаев. С другой - характеризует, как власти готовились к такому развитию событий, начиная с марта. Стоило заболеванию взять новую высоту - с медициной в стране опять начались перебои. Хотя еще с весны власти направили на борьбу с ковидом миллиарды гривен и объявили чрезвычайную ситуацию.

Однако, как видим, эти усилия не принесли ожидаемого результата и заболеваемость бстро растет.

С другой стороны, введение новых серьезных ограничений в общенациональном масштабе (с прекращение работы транспорта, закрытием торговых центров и ресторанов) пока маловероятно. Так как это вызовет крайне негативную реакцию населения, а на носу выборы.

Тогда уже нужно переносить выборы. Но это для власти тоже плохо, потому что после выхода из новой фазы карантина рейтинги "Слуги народа" будут еще ниже.

Поэтому если весь мир (и, в первую очередь, ЕС) не вернется к тотальным ограничениям, то этого не будет делать и Украина.