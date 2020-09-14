Президент Беларуси Александр Лукашенко утром в понедельник, 14 сентября, вылетел в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале "РИА Новости".

Александр Лукашенко впервые с момента президентских выборов, которые состоялись 9 августа, покинул страну.

Отметим, на встрече в Сочи 14 сентября Путин и Лукашенко планируют обсудить ключевые вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Заявлено, что президенты обсудят и перспективы интеграции в рамках Союзного государства.

Напомним, накануне встречи Путина и Лукашенко, 13 сентября, в Минске проходил многотысячный митинг оппозиции. Десятки тысяч митингующих пытались пройти к резиденции Лукашенко в центре Минска, однако подойти близко им не позволили силовики.

Также мы писали, что на протестах в Минске были задержаны более 400 человек. В МВД подтвердили стрельбу.