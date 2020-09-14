В Украине по состоянию на утро понедельника, 14 сентября, зафиксировано 2 462 новых случая заражения Covid-19.

Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 156 797 человек. Вчера, 13 сентября, в Украине было зафиксировано 2 476 случаев заражения, а общее число выявленных случаев Covid-19 составляло 154 335.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 3 211 пациента с этим диагнозом (+33 за сутки). Выздоровели уже 69 543 жителей страны (+650). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 84 043 человек (+ 1 779 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Между тем главный педиатр Львова умер после заражения коронавирусом

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