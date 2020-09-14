Евросоюз и Канада совместно изучают возможности применить искусственный интеллект для борьбы с коронавирусом и его последствиями.

Об этом сказано в совместном заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампань и Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

"Канада и ЕС сотрудничают на многих многосторонних платформах, изучая, как применить искусственный интеллект и другие цифровые технологии для помощи международному сообществу в реагировании на Covid-19", - сказано в заявлении.

Уточняется, что совместные усилия по применению искусственного интеллекта "происходят параллельно с длительным и глубоким сотрудничеством в других отраслях, в том числе и квантовых технологиях".

Напомним, Европа задействует криптоактивы для поддержки экономики в условиях коронакризиса.

Также мы писали, что в ООН призвали страны выделить $35 миллиардов на разработку тестов и вакцины от коронавируса.