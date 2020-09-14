Трамп в Неваде обвинил Байдена, фото: twitter.com/realdonaldtrump

В США предвыборная кампания набирает обороты и действующий глава Белого дома не выбирает выражений в сторону своего конкурента Джо Байдена.

По мнению Дональда Трампа грядущие ноябрьские выборы станут самыми важными за всю историю Америки.

"Это будут самые важные выборы в истории нашей страны. Никогда раньше не приходилось делать выбор между двумя партиями, двумя видениями, двумя философиями, двумя программами на будущее", - заявил Трамп на митинге в Лас-Вегасе.

Критикуя своего соперника от Демократической партии Джо Байдена, Трамп сказал, что тот, будучи на постах министра обороны, госсекретаря, "все 47 лет продавал Америку, и все, что он ни делал, было неверным".

Себе в заслугу Трамп поставил то, что за четыре года у власти он "вернул рабочие места в Америку, обезопасил границы, усилил армию, построил такие отношения с Китаем, какие не устроил ни один президент".

"Если победит Байден - победит Китай, если победит Байден - победят анархисты, те, кто устраивает погромы. Посмотрите, что сейчас происходит!", - сказал Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что Тwitter снова пометил как ложный пост Трампа о выборах.

 

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