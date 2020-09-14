В США предвыборная кампания набирает обороты и действующий глава Белого дома не выбирает выражений в сторону своего конкурента Джо Байдена.

По мнению Дональда Трампа грядущие ноябрьские выборы станут самыми важными за всю историю Америки.

"Это будут самые важные выборы в истории нашей страны. Никогда раньше не приходилось делать выбор между двумя партиями, двумя видениями, двумя философиями, двумя программами на будущее", - заявил Трамп на митинге в Лас-Вегасе.

President @realDonaldTrump: Our thoughts are with the two sheriff deputies who were shot in Los Angeles, "tonight we send our love and support to their families and we pray to God for their recovery." pic.twitter.com/6o3f68Mdwu September 14, 2020

Критикуя своего соперника от Демократической партии Джо Байдена, Трамп сказал, что тот, будучи на постах министра обороны, госсекретаря, "все 47 лет продавал Америку, и все, что он ни делал, было неверным".

Себе в заслугу Трамп поставил то, что за четыре года у власти он "вернул рабочие места в Америку, обезопасил границы, усилил армию, построил такие отношения с Китаем, какие не устроил ни один президент".

"Если победит Байден - победит Китай, если победит Байден - победят анархисты, те, кто устраивает погромы. Посмотрите, что сейчас происходит!", - сказал Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что Тwitter снова пометил как ложный пост Трампа о выборах.