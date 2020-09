В США предвыборная кампания набирает обороты и действующий глава Белого дома не выбирает выражений в сторону своего конкурента Джо Байдена.

По мнению Дональда Трампа грядущие ноябрьские выборы станут самыми важными за всю историю Америки.

"Это будут самые важные выборы в истории нашей страны. Никогда раньше не приходилось делать выбор между двумя партиями, двумя видениями, двумя философиями, двумя программами на будущее", - заявил Трамп на митинге в Лас-Вегасе.

President @realDonaldTrump: Our thoughts are with the two sheriff deputies who were shot in Los Angeles, "tonight we send our love and support to their families and we pray to God for their recovery." pic.twitter.com/6o3f68Mdwu