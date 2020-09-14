После того, как Литва отказалась признавать Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси, с аналогичным заявлением выступила и Варшава.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что его страна так же не считает Александра Лукашенко легитимным президентом. Об этом глава МИД заявил в эфире "Польского радио".

"Мы не можем считать президента Александра Лукашенко получившим легитимность от демократического общества. Это совсем другой субъект. Поэтому наша политика адресована белорусскому обществу", - заявил Рау.

Напомним, что "Страна" в материале "Беломайдан в гостях у Бацьки", выяснила, что показали акции против Лукашенко в Минске, которые прошли 13 сентября.

Так же мы рассказывали, что Лукашенко заявил, что никому не отдаст свою власть.