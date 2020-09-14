Потенциальная вакцина от коронавируса, которая сейчас проходит испытания во многих странах, не может быть абсолютной панацеей. Как выяснилось, для многих категорий больных она просто противопоказана.

Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов, как передает издание "ВМ"

По его словам, болезни, связанные с назначением иммуноподавляющих препаратов, являются противопоказанием к вакцинации от коронавируса.

"Самый простой пример - онкология, поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание. Поэтому все подобные вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента", - заявил медик.

Кроме того, противопоказанием к вакцинации от Covid-19 врач назвал воспалительные, аутоиммунные заболевания, красную волчанку и системные заболевания крови.

По мнению Владислава Жемчугова все перечисленные заболевания требуют согласования любой вакцинации с лечащим врачом пациента.

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ показали динамику заболеваемости украинцев коронавирусом за неделю в сентябре.