Популярная российская актриса Чулпан Хаматова заявила, что реакция общественности на приговор Михаилу Ефремову, который был осужден за смертельное ДТП, является просто чудовищной в своем желании "добить лежачего".

"Я могу прокомментировать только с точки зрения сочувствия к Мише, к его судьбе. Это огромное горе: погибли два человека, это так и есть. Все это происходило в таком ожесточении общества, потере каких-бы то ни было человеческих качеств. Ни милосердия в этом не было, ни соучастия, ни сочувствия - это было чудовищно", - заявила Хаматова, как передает Gazeta cо ссылкой на РИА "Новости".

По ее словам, российское общество переступило опасную черту в своем желании "добить камнями" Ефремова. Чулпан Хаматова добавила, что это серьезный повод задуматься каждому, кто принимал участие в травле.

"Мне кажется, что есть какая-то психическая проблема у этих людей", - заключила Хаматова.

Напомним, что Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Суд также зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести примерно 7 лет и 10,5 месяцев.