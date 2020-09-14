Тегеран не отказался от планов отомстить Трампу за убийство своего генерала Касема Сулеймани. И потенциальной жертвой может стать посол США в ЮАР Лана Маркс.

Об этом со ссылкой на собственные источники в Белом доме, передает Politico.

Первое сообщение об угрозе для посла появилось еще весной. Но в последние недели информация об этом стала более конкретной. Иранское посольство в Претории замешано в заговоре. Но разведка США уже предупредила Лану Маркс об опасности.

Напомним, что Лана Маркс стала послом США в ЮАР в октябре 2019 года. Она знакома с президентом Дональдом Трампом уже более 20 лет.

В то же время, не совсем понятно, почему именно Маркс выбрана в качестве мишени, ведь она практически никак не связана с Ираном. Вероятно, в расчет была принята именно ее давняя дружба с Трампом.

Источники также заявили, что правительство Ирана управляет подпольем в ЮАР и имеет там мощную агентурную сеть. По данным разведки, Маркс может быть более легкой мишенью, чем американские дипломаты в других частях мира, например таких как Западная Европа, где у США более прочные отношения с местными силовыми органами и разведслужбами.

Добавим, что генерал Касем Сулеймани и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис были ликвидированы 3 января 2020 года в Багдаде в результате американской спецоперации, которая была проведена по указанию Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

В конце июня судебные власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и еще более 30 лиц, которые, по мнению Тегерана, несут ответственность за убийство Сулеймани.