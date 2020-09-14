В ближайшее время в Верховной Раде рассмотрят изменения постановления о назначении местных выборов в Украине по Донбассу, которое собрались пересмотреть по итогам берлинской встречи советников стран "Нормандской четверки".

В Берлине украинская делегация проинформировала коллег, что депутат от "Слуги народа" еще 28 июля зарегистрировал постановление об изменениях.

"Это постановление сегодня есть, и оно в ближайшее время будет вынесено в зал Верховной Рады, где будет решаться его судьба как юридического документа", - сказал в воскресенье руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала "Украина".

Украинская сторона на встрече советников глав государств "Нормандской четверки" 11 сентября в Берлине не брала на себя никаких обязательств по пересмотру, уточнил Ермак.

"Никаких обязательств с украинской стороны о пересмотре постановлений Верховной Рады не было, и это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", сказал глава Офиса президента.

Ранее "Страна" сообщала, чем завершилась встреча Ермака и Козака в Берлине.