В Черноморске нашли тело 21-летнего иностранца, национальность которого не уточняется. Известно, что парень прыгал в воду с яхты в Одессе, после чего пропал.

Его тело спустя три недели удалось обнаружить спасателям в примерно 30 километрах от места отдыха.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

"Тело 21-летнего парня, который пропал три недели назад во время отдыха с друзьями на яхте в Одессе, нырнув в воду, вчера, 12 сентября, нашли возле берега в городе Черноморск", - указано в сообщении.

Труп направили на экспертизу для уточнения причин смерти, а до тех пор правоохранители продолжают расследовать уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с пометкой "несчастный случай".

Напомним, полиция просит помощи возможных свидетелей в подтверждении происшествия или поиске хозяина катера, который врезался в парусную яхту возле Южного моста в Киеве и скрылся.

Как сообщала "Страна", в Техасе на озере Трэвис во время парада лодок, который устроили в поддержку президента Дональда Трампа, четыре лодки затонули, еще несколько разбились о камни.