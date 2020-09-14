Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что уже на следующей неделе будет подниматься вопрос обмена пленными по формуле "100 на 100".

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина".

""Безусловно, мы постоянно работаем, потому что у нас есть четкое задание от президента, и возвращение пленных – наш приоритет. Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях, которые произойдут в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек", - сказал он.

По словам Ермака, с обеих сторон насчитывается примерно по сотне пленных. В том числе, Украина ждет около 20 крымских татар.

На неконтролируемой Украиной территории "ЛДНР" отправится миссия "Красного креста", что станет первым этапом нового обмена пленными.

Напомним, ранее Ермак заявлял, что до конца сентября представители Международного комитета Красного Креста (МККК) смогут беспрепятственно находиться на Донбассе, на неподконтрольной территории Украины.

Как сообщала "Страна", 12 сентября в Берлине состоялась встреча Андрея Ермака и Дмитрия Козака, а также советников канцлера Германии и президента Франции.