Российская ракета "Буревестник" (Skyfall по классификации НАТО), которая несколько раз за последнее время проходила испытания, является прямой угрозой для Великобритании и ее союзников.

Об этом заявил шеф военной разведки страны генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, передает в воскресенье, 13 сентября, издание The Telegraph.

"Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений", - сказал Хокенхалл.

Он отметил, что ядерный двигатель российской ракеты позволяет ей неограниченное время "дежурить" в атмосфере и нанести удар в любой момент. По словам генерала, дополнительную угрозу несет подводный беспилотник "Посейдон", который способен доставлять ядерный заряд к прибрежным объектам и группам кораблей.

"Совокупно эти возможности позволяют русским держать гражданскую и военную инфраструктуру Великобритании и ее союзников под угрозой нападения как с применением обычных взрывчатых веществ, так и ядерного оружия", - добавил Хокенхалл.

Напомним, в начале июля этого года специальный представитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что России следует закрыть проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон". Он назвал их "ужасными" и сказал, что на них большая сумма денег потрачена впустую.

Ранее мы публиковали видео испытаний подводного ядерного комплекса "Посейдон", который, по сути, является беспилотной атомной субмариной.