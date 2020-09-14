Греция поприветствовала отзыв турецкого сейсмического судна Oruc Reis, которое проводило разведывательные работы на дне восточной части Средиземного моря. однако оказалось, что корабль еще вернется.

Об этом сообщает Aljazeera.

"Возвращение Oruc Reis - это первый позитивный шаг, я надеюсь, что будет дальнейшее развитие. Мы хотим разговаривать с Турцией, но без провокаций", - заявил журналистам премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, узнав о перемещении судна.

Однако министр обороны Турции Хулуси Акар преуменьшил значение этого шага, заявив, что судно вернулось на берег по плану и его возвращение вовсе не означает, что Анкара "отказывается от ее прав".

"Будет запланировано движение к берегу и обратно", - отметил он.

Напомним, Греция выпустила международное оповещения НАВТЕКС (Navtex) о проведении в районе острова Кастелоризо военных учений со стрельбами. Navtex действителен с понедельника, 27 июля, до 30 июля, с целью проведения учений береговой охраны со стрельбами. Согласно Navtex, морякам запрещено пересекать обозначенную зону. Вскоре после этого Турция раскритиковала соглашение между ОАЭ и Израилем о полном восстановлении дипломатических отношений, назвав это предательством, что позволило ОАЭ встать на сторону Греции в конфликте вокруг Кипра.

Как сообщала "Страна", 13 августа греческий и турецкий фрегаты Limnos и Kemalreis "соприкоснулись" в спорном районе Восточного Средиземноморья, где турецкое исследовательское судно Oruc Reis ведет сейсморазведку. В свою очередь Евросоюз обвинил Турцию в эскалации конфликта с Грецией.

В связи с обострением отношений этих стран Франция направила в Средиземноморье свой фрегат.

Также "Страна" писала, что Греция заявила о проведении военных учений со стрельбами на границе с Турцией. Вскоре после этого Турция заявила, что также проведет артиллерийские учения в Восточном Средиземноморье на фоне обострения конфликта с Грецией из-за сейсморазведки в спорном районе шельфа.

Затем Турция начала перебрасывать танки из юго-восточной провинции Хатай в северо-западный район Эдирне, который граничит с Грецией.