Правительство Израиля поддержало введение нового трехнедельного карантина по всей стране.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Так, в стране снова позволят отходить не более, чем на 500 метров от собственного дома, закроют отели, школы и торговые центры.

Нововведение вступит в силу с 14:00 18 сентября. Жесткие ограничения продлятся до 9 октября, когда заканчивается праздник Суккот, когда иудеи часто ночуют вне дома.

Смягчение карантина запланировано с праздника Симхат Тора, когда начинается новый цикл чтения Торы.

Отметим, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настоял на том, что введение карантинных мер было необходимо, однако отказывается признать, что правительству страны не удалось победить коронавирус.

Напомним, израильские ученые разработали тест на коронавирус, который способен выявить наличие коронавирусной инфекции в организме человека за 10 секунд. Стоимость такого теста составляет 1 шекель (8 грн по курсу).

Как сообщала "Страна", Израиль направит в Украину своих полицейских для оказания помощи украинским коллегам во время празднования Рош-ха-Шана в Умани.