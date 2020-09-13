Бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин был назначен первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу после того, как его внучка, певица Маша Фокина, познакомила его с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом артистка рассказала в интервью Екатерине Осадчей в программе "Светская жизнь".

"Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше решение, чтобы дедушка начал заниматься этим", - сказала внучка политика. По ее словам, на тот момент Ермак нуждался в кадрах для ТКГ.

Фокина добавила, что дружит с главой Офиса президента уже более 15 лет, они часто видятся и сохраняют "теплые" отношения.

"У дедушки всегда были амбиции. Он - серый кардинал. Он всегда по ту сторону камеры, не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей, ну, с Андреем Борисовичем, как они могут закончить эту войну", - заверила певица.

Видео: YouTube/ Світське життя

Напомним, премьер-министр Украины в 1990-1992 годах Витольд Фокин был назначен первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе 18 августа.

Ранее "Страна" публиковала большое интервью с Фокиным на тему военного конфликта на Донбассе, после которого политика внесли в базу "Миротворца".