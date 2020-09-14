Актер Владимир Владимиров, известный по роли президента Франции Эммануэля Макрона в сериале “Слуга народа”, прокомментировал обвинения в домогательствах со стороны начинающей актрисы Татьяны Острецовой. По словам девушки, на съемках сериала "След" Владимиров "лез ей руками между ног".

Сам Владимир говорит, что выполнял режиссерскую задачу, а любые касания актрисы считает случайными. Об этом сам Владимир Владимиров заявил в интервью "Стране".

"Я выполнял режиссерскую задачу – ловил “бешеного зомби” в исполнении Татьяны Острецовой. Я в этой сцене выбегаю из освещенного коридора в темную палату. Плюс, у меня плохое зрение, минус 7, а меня попросили играть без очков. Так я вообще ничего не видел и пытался по крикам определить, кто где находится. При этом у меня еще куча текста, нужно соблюдать образ персонажа. Вот в этом первом дубле могли быть какие-то касания, но это просто из-за скользких леггинсов, в которые Острецова была одета. Она по сценарию вырывается, мы ее ловим, причем вдвоем с медсестрой, я не один там был", - изложил свою версию событий того съемочного дня Владимир Владимиров.

На уточняющий вопрос о том, были ли все-таки домогательства со стороны актера к Острецовой, Владимиров ответил так: "А какие могут быть домогательства через брюки? Бегает тетка в лосинах и говорит, что ее через штаны кто-то трогает. Я зашел в магазин, и меня за один день так два раза потрогали, мимо проходя. Могло быть случайное касание в кадре – но она же актриса! Трусы я не трогал, точно могу сказать. Что там вообще можно было потрогать через брюки? Какие домогательства? Напоминаю, что мне уже седьмой десяток – мне за 60 лет. Мне дай Бог те восемь часов съемок на ногах отстоять до конца. Все, что меня волнует в моем возрасте, – “добить” дубль и спокойно уехать домой", - отметил Владимиров.

При этом актер считает, что этот секс-скандал - пиар актрисы и сериала. А также может быть связан с политикой.

"Этот скандал раскручивают под выборы, - заявил Владимиров. - Это проплаченная история. Это выглядит так. Посмотрите, как это подают – “звезду “Слуги народа” обвинили в сексуальных домогательствах”! Я в «Слуге народа» сыграл вообще на замене, в одном эпизоде, пару часов. И обзывать меня «звездой из «Слуги народа» – это как-то не очень по чину...".

Актер также добавил: "У меня две версии. Первая: это пиар, устроенный лично Острецовой или ее актерской школой. Либо пиар сериала – одновременно с травлей меня началась реклама т/с "След" – достаточно зайти в метро и посмотреть на световую рекламу вдоль эскалаторов. Вторая – это заказная «чернуха», проплаченная конкурентами «Слуги народа» под выборы", - сказал Владимиров "Стране".

Полный текст интервью с актером из "Слуги народа", обвиненным в домогательствах, можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" подробно описывала, как актер сериала "Слуга народа" попал в секс-скандал.