Чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1", который состоялся 13 сентября на трассе Mugello в итальянской коммуне Скарперия-э-Сан-Пьеро, был первым с начала пандемии, куда допустили зрителей.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Всего места для болельщиков вмещают 2 880 человек на трех трибунах, каждое место было занято все три дня.

Стоит отметить, что это Гран-при Тосканы стало тысячным для команды Scuderia Ferrari. Первое место на заезде получил британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes, на втором месте оказался его коллега по команде Валттери Боттас и на третье место определили пилота Red Bull из Таиланда Александера Албона.

Напомним, британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем шестого этапа чемпионата "Формула-1". Он выиграл Гран-при Испании.

Как сообщала "Страна", пилот "Феррари" Шарль Леклер врезался в ограждение во время Гран-при Италии. Из-за этого гонку пришлось приостановить.