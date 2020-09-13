Не менее 50 человек погибли 11 сентября в результате обвала породы на золотом руднике "Детройт" на востоке Конго.

Об этом информирует Sky News со ссылкой на местную неправительственную организацию и Инициативную группу по поддержке и социальному наблюдению за женщинами.

"Несколько шахтеров находились внутри рудника при обрушении, и никто не смог выбраться. Речь идет о 50 молодых людях", - заявила президент Инициативной группы Эмилиан Итонгва.

По ее словам, обрушение произошло из-за проливных дождей. Шахта, где произошел обвал породы, принадлежит канадской компании Banro Corporation.

Стоит отметить, что жизни жителей в последнее время Конго уносят не только происшествия на шахтах, но и смертельная Эбола. Так, в связи с 11-й вспышкой болезни в республике уже скончались 48 человек.

Ранее мы писали об обвале породы в шахте Мирнограда Донецкой области. В результате инцидента погиб один горняк.