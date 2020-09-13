Борющаяся с онкологией Заворотнюк показала подарок дочери на 12 лет свадьбы
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая продолжает бороться с тяжелой болезнью, поделилась семейным фото. Знаменитость празднует 12-ю годовщину свадьбы с мужем, в часть чего дочь сделала паре подарок своими руками.
Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество", - подписала она фото поделок двухлетней дочери.
Напомним, глиобластома, которую диагностировали у российской актрисы Анастасии Заворотнюк, не является смертельной. Такое заявление сделал врач, который не занимается лечение звезды, но знает подробности состояния ее здоровья.
Как сообщала "Страна", в России на совещании по вопросам развития генетических технологий президенту Владимиру Путину рассказали о лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.