Во Львове от коронавирусной болезни Covid-19 скончался главный педиатр города Богдан Остальский.

Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщила пресс-служба горсовета и мэр Львова Андрей Садовой.

"После длительного лечения от коронавируса, умер Богдан Романович Остальский, главный специалист управления здравоохранения Львовского горсовета", - говорится в сообщении городского совета.

В свою очередь городской голова Андрей Садовой заявил, что львовяне навсегда запомнят Остальского как "большого профессионала и хорошего друга для наших детей"

"Нам очень повезло жить и работать вместе с Вами, Богдан Романович. Вечная Память!" - написал мэр Львова в своем Facebook.

Богдан Остальский родился в 1960 году, был врачом-педиатром, долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского горсовета.

Напомним, Львовская область вошла в первую тройку украинских регионов, где смертность от коронавируса превышает норму.

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