По состоянию на 19:00 на акции протеста в Минске правоохранители задержали 400 человек. МВД Беларуси подтвердило применение помпового ружья на митинге в столице.

Об этом в воскресенье, 13 сентября, информирует пресс-служба ведомства.

В МВД заявили, что оппозиционные акции протеста завершились везде, кроме Минска.

"Задержаны несколько сотен человек. В различных районах столицы задержаны более 400 человек", - говорится в сообщении.

В то же время правоохранители подтвердили, что в воскресенье вечером на проспекте Победителей из помпового ружья был произведен предупредительный выстрел в воздух. При этом стражи порядка отрицают, что силовики использовали светошумовые гранаты.

Напомним, сегодня в Минске и других городах Беларуси проходили оппозиционные акции. В столице республики на улицы вышли более 100 тысяч человек. Очевидцы публиковали видео, на котором запечатлен человек в черной униформе без опознавательных знаков, который выстрелил рядом с толпой протестующих.

Ранее мы разбирались в том, что показали сегодняшние акции против Лукашенко.