На протестах в Минске задержаны более 400 человек. В МВД подтвердили стрельбу, но опровергли гранаты
По состоянию на 19:00 на акции протеста в Минске правоохранители задержали 400 человек. МВД Беларуси подтвердило применение помпового ружья на митинге в столице.
Об этом в воскресенье, 13 сентября, информирует пресс-служба ведомства.
В МВД заявили, что оппозиционные акции протеста завершились везде, кроме Минска.
"Задержаны несколько сотен человек. В различных районах столицы задержаны более 400 человек", - говорится в сообщении.
В то же время правоохранители подтвердили, что в воскресенье вечером на проспекте Победителей из помпового ружья был произведен предупредительный выстрел в воздух. При этом стражи порядка отрицают, что силовики использовали светошумовые гранаты.
Напомним, сегодня в Минске и других городах Беларуси проходили оппозиционные акции. В столице республики на улицы вышли более 100 тысяч человек. Очевидцы публиковали видео, на котором запечатлен человек в черной униформе без опознавательных знаков, который выстрелил рядом с толпой протестующих.
Ранее мы разбирались в том, что показали сегодняшние акции против Лукашенко.