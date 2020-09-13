Известный голливудский актер Крис Эванс, который стал знаменитым после роли Капитана Америки в культовом фильме "Мстители", случайно показал фото собственных гениталий во время показа фанатам безобидного семейного видео.

Об этом сообщает usmagazine.

Так, на своей странице в Instagram звезда показывал на видео, как его семья играет в Heads Up. Однако на несколько секунд в доступе подписчиков появилось несколько фотографий из галереи знаменитости, среди которых был и снимок гениталий.

Ролик Эванс поспешно удалил, однако новость разлетелась по интернету и теперь множество пользователей начали публиковать шуточные отсылки к пенису Криса. Оригинала ролика в свободном доступе не осталось.

Фанаты не упустили возможность и тут же начали шутить с ситуации:

"Крис Эванс споткнулся о боже, надеюсь, с ним все в порядке"

"Как ты узнал, что я Крис Эванс?"

Напомним, американская стриминговая платформа Netflix выделила 200 миллионов долларов на съемку триллера "Серый человек" со звездой "Ла-Ла Ленда" Райаном Гослингом в главной роли. Компанию на съемочной площадке ему составит Крис Эванс, сыгравший Тора в серии фильмов по вселенной Marvel.

Как сообщала "Страна", голливудская звезда Дуэйн "Скала" Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в 2019 году.