Местные выборы не будут отменены в регионах, даже если они войдут в "красную зону" коронавирусного карантина. При этом избирательный процесс может быть заблокирован лишь случае введения военного или чрезвычайного положения.

Об этом в ходе выступления на "Донбасс Медиа Форуме" заявил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Сергей Постивый.

По его словам, включение любой территории в "красную зону" карантина не является основанием для признания невозможности проведения там выборов. Постивый добавил, что на данный момент у ЦИК нет информации о каких-либо перспективах отмены или переносов выборов в Украине или на отдельных ее территориях в связи с карантином.

В то же время член ЦИК заявил, что отмена или перенос выборов "теоретически возможны", если высшее руководство страны введет чрезвычайное положение. Тем не менее, по мнению Постивого, это сложный процесс.

"На сегодняшний день говорить, что будут какие отмены, у нас пока оснований нет", - сказал член ЦИК.

Напомним, ранее Постивый рассказал, в каких условиях будут проводиться грядущие местные выборы в Украине, которые состоятся уже 25 октября.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав уже разработал инструкции для безопасного проведения выборов.