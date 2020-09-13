Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов возмутился поведению жителей Днепра. которые, несмотря на пандемию коронавируса, устроили массовые гуляния в честь годовщины основания города.

Об этом он заявил в ходе ежедневного брифинга Минздрава с отчетом о заболеваемости коронавирусом.

"Когда сегодня утром я увидел фотографии с празднования Дня города Днепра, на котором собрались, наверное, десятки тысяч людей, у меня появился вопрос к местным властям. Зная вас, я точно знаю, что вы осознаете, что такое COVID-19, вы осознаете, какие риски несет эта болезнь. Я понимаю, что сейчас у вас происходят политические процессы, которые идут по всей стране. Но так сознательно начать проводить концерты. Я даже не говорю, что они запрещены постановлением Кабмина. Даже несколько человек, имеющих коронавирусную болезнь на праздновании, могут инфицировать сотни или тысячи, что уже скоро мы можем увидеть", - заявил он.

По словам Степанова, во время большого скопления людей риск заразиться растет, поэтому массовые мероприятия и были запрещены Кабинетом Министров.

Видео праздника с живой музыкой и несколькими тысячами гостей публикуют местные жители в соцсетях.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмущен массовыми мероприятиями на праздновании Дня Одессы 2 сентября и прогнозирует вспышку коронавируса в регионе.

Как сообщала "Страна", украинский бизнес готовится выбивать у государства компенсации за простой во время карантина. В конце августа Конституционный суд вынес вердикт по карантинным ограничениям, что, как считают некоторые юристы, может стать достаточным поводом для успешных исков против властей.