В сети появилось видео, на котором неизвестный в черной форме без опознавательных знаков совершает предупредительный выстрел в воздух из ружья рядом с толпой протестующих в Минске.

Кадры инцидента опубликовало издание tut.by в воскресенье, 13 сентября.

Так на видео запечатлен человек в черной униформе, который вместе со своими предположительными сообщниками, приближается к протестующим. После этого мужчина выстрелил в воздух из ружья.

Неизвестный стреляет из ружья во время протестов в Минске. pic.twitter.com/fsEHJPd2ex September 13, 2020

Стоит отметить, что ранее очевидцы с места событий сообщали, что у оцепления ОМОНа возле поселка "Дрозды" в Минске неизвестные сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, когда туда стали подходить протестующие. В МВД Беларуси заявили, что оружие со стороны правоохранителей не использовалось.

Напомним, сегодня в Минске проходила масштабная оппозиционная акция. На улицы столицы Беларуси вышли более 100 тысяч человек. Они направились к элитному поселку "Дрозды", где живет руководство республики, однако на пути демонстрантов стали силовики. В ответ на это протестующие приступили к сооружению баррикад.

"Страна" вела текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг сегодняшних акций протеста в Беларуси.