Часть Соломенского района Киева осталась без водоснабжения из-за аварии на трубопроводе, сейчас коммунальные службы пытаются исправить ситуацию.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, после повреждения трубопровода горячая и холодная вода отсутствуют на адресах улица Вадима Гетьмана, 36, 38, а также улица Тупиковая, 31/2, 27 и 29. Проблему обещают исправить в течение суток.

"Ориентировочный срок выполнения работ - 1 сутки. Автоцистерны с питьевой водой дежурят по адресам: ул. Вадима Гетьмана, 36 и ул. Вадима Гетьмана, 38", - указано в сообщении.

Напомним, несколько районов Киева снова остались без света. Это произошло из-за аварии на высоковольтной подстанции "Приорская" - там отключился трансформатор. Электричество пропало в около 1450 объектах хозяйствования.

Как сообщала "Страна", официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что Россия несет главную ответственность за водоснабжение Крыма. При этом Украина, по ее словам, должна поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав крымчан.